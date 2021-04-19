В Бурятии ушла из жизни старейший сотрудник патологоанатомической службы

Дора Егоровна трудилась в патологоанатомическом отделении республиканской больницы четверть века



На 91-м году жизни скончалась старейший работник патологоанатомической службы Бурятии Дора Егоровна Захарова (6 июля 1930 – 16 апреля 2021 гг). Она посвятила работе 43 года, в том числе 25 лет трудилась в патологоанатомическом отделении республиканской больницы.



Дора Егоровна окончила Иркутскую фельдшерско-акушерскую школу. Затем проработала семь лет на фельдшерских и врачебных участках области. В 1959 году поступила на вечернее отделение Иркутского государственного медицинского института. Днём работала медсестрой в институте травматологии и ортопедии. Через год из-за финансовых трудностей и отсутствия жилья оставила учёбу и работу в Иркутске и переехала в Улан-Удэ, который стал для неё второй родиной. С этим городом связано вся её последующая жизнь.



В 1960 году начала работать в патологоанатомическом отделении республиканской больницы имени Семашко. В 1967 году произошла централизация патологоанатомической службы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Дора Егоровна стала трудиться в должности старшего лаборанта. Работа сильно отличалась от прежней, кроме того, изменения коснулись и самой патологоанатомической практики отделения.



В те же годы был организован патологоанатомический музей, который существует и в настоящее время. Доре Егоровне пришлось вплотную заниматься подбором и приготовлением экспонатов для музея, так называемых микропрепаратов. Были сложности с приобретением специальной посуды, в связи с этим зачастую заменяли её на бытовую стеклянную, через год вернулась на работу.



В 1980 году в связи с 50-летием Дора Захарова была награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР». В июле 1985 года, достигнув пенсионного возраста, она ушла на заслуженный отдых.



Коллектив патологоанатомического бюро выразил соболезнования родственникам Доры Егоровны.





