Команды соскучились по зрителям
21 апреля в Улан-Удэ состоится фестиваль республиканской лиги КВН. Мероприятие по традиции пройдёт в КДЦ «Рассвет».
- Новый сезон! Новые команды! Новый юмор! – анонсировал лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Игр КВН со зрителями в Бурятии не было уже год из-за прошлогодних антиковидных ограничений. Проводилась лишь онлайн-лига, где число зрителей и участников было ограничено.
- Год не было живого натурального КВН со зрителями. Приходите. Команды соскучились по вам, - призывает Чингис Болотов.
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«Живой» КВН вернулся в Улан-Удэ после годичного перерыва
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