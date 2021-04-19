«Живой» КВН вернулся в Улан-Удэ после годичного перерыва

Команды соскучились по зрителям



21 апреля в Улан-Удэ состоится фестиваль республиканской лиги КВН. Мероприятие по традиции пройдёт в КДЦ «Рассвет».



- Новый сезон! Новые команды! Новый юмор! – анонсировал лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.



Игр КВН со зрителями в Бурятии не было уже год из-за прошлогодних антиковидных ограничений. Проводилась лишь онлайн-лига, где число зрителей и участников было ограничено.



- Год не было живого натурального КВН со зрителями. Приходите. Команды соскучились по вам, - призывает Чингис Болотов.



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