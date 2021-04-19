Лучшим игроком турнира стал Максим Широнов
15 апреля завершился розыгрыш весеннего кубка «Hopes Cup 2021» по футболу среди команд 2005, 2012, 2013, 2014 годов рождения. Всероссийский детско-юношеский турнир проходил в Сочи.
В турнире команд 2005 года рождения второе место заняли игроки футбольного клуба «Лара – Бурятия» из Улан-Удэ. Тренером команды является Сергей Бельков.
Кроме этого, лучшим игроком турнира стал представитель Бурятии Максим Широнов. Об этом сообщает детская футбольная лига РБ.
Футболисты Улан-Удэ завоевали «серебро» в Сочи
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