Учительница физкультуры из Улан-Удэ стала чемпионкой России

В соцсетях ученики поздравляют Должин Доржиевну.







Это далеко не первое спортивное достижение учительницы. Так, этой зимой она выиграла первенство Восточной Сибири по лыжным гонкам среди спортсменов старшего возраста, которое состоялось в Байкальске. Должин Доржиевна Цыдыпылова стала победителем на дистанции 5 км.









17 апреля в Москве завершился зимний чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов в помещении. Чемпионат прошёл в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских.Преподаватель физической культуры Российской гимназии №59 из Улан-Удэ Должин Доржиевна Цыдыпылова завоевала золотую медаль в беге на дистанции 3000 метров в возрастной категории 60-65 лет.Также улан-удэнка взяла серебряную медаль в толкании ядра, показав результат 6 м 33 см.- Мы гордимся нашим учителем, который своим примером прививает молодёжи любовь к спорту и здоровому образу жизни! – говорится на странице Российской гимназии №59.