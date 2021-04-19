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Учительница физкультуры из Улан-Удэ стала чемпионкой России

Учительница физкультуры из Улан-Удэ стала чемпионкой России
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Учительница из улан-удэнской гимназии оказалась быстрее всех

17 апреля в Москве завершился зимний чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов в помещении. Чемпионат прошёл в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских.

Преподаватель физической культуры Российской гимназии №59 из Улан-Удэ Должин Доржиевна Цыдыпылова завоевала золотую медаль в беге на дистанции 3000 метров в возрастной категории 60-65 лет.

Также улан-удэнка взяла серебряную медаль в толкании ядра, показав результат 6 м 33 см.

- Мы гордимся нашим учителем, который своим примером прививает молодёжи любовь к спорту и здоровому образу жизни! – говорится на странице Российской гимназии №59.

В соцсетях ученики поздравляют Должин Доржиевну.

Это далеко не первое спортивное достижение учительницы. Так, этой зимой она выиграла первенство Восточной Сибири по лыжным гонкам среди спортсменов старшего возраста, которое состоялось в Байкальске. Должин Доржиевна Цыдыпылова стала победителем на дистанции 5 км.






спорт легкая атлетика чемпионат России учителя
 
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