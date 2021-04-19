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Индийское СМИ прорекламировало Бурятию

Индийское СМИ прорекламировало Бурятию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В статье перечислили 10 причин, по которым стоит приехать в солнечную республику

Индийское СМИ Press NetWork of India написало о Бурятии. Здесь отметили, что Россия на данный момент является одним из немногих туристических направлений, полностью открытых для граждан Индии, обращающихся за визой. В материале добавляется, что индекс COVID-19 в стране снижается благодаря активной вакцинации. Корреспондент взял интервью у министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой.

«Российские просторы покрывают и хранят гораздо больше, чем современные и старые столицы, Москва и Санкт-Петербург. Страна полна удивительных мест, которые ещё не открыты для иностранных туристов, например, Бурятия, которую в настоящее время можно добраться из Дели с одной остановкой «Аэрофлота» в Москве», - говорится в статье.

Далее рассказывается, что Бурятия расположена в Восточной Сибири, в шести часах полёта от Москвы.

«Вам обязательно стоит приехать сюда, чтобы увидеть земли, по которым ходил Чингисхан, познакомиться с богатой и разнообразной культурой и кухней Бурятии, познакомиться с самыми гостеприимными людьми и искупаться в священном озере Байкал», - отмечает журналист.

Затем корреспондент поведал о Байкале, нерпах, о возможности порыбачить на озере и «увидеть бесконечно прозрачный лед и весело покататься на коньках на самом большом катке в мире». Упоминается в материале, что в республике живут представители многих национальностей. Также добавляется, что в Бурятии интересный климат – в регионе почти всегда солнечно, однако зимой здесь весьма холодно: до -35 градусов.

В материале перечислили 10 причин, по которым туристам из Индии необходимо посетить Бурятию, если им интересны другие культуры, и они любят природу. Гости смогут ощутить национальное гостеприимство: покататься на лошади, побаловать себя национальными блюдами, такими как буузы, хушуур, насладиться мелодиями старинного двухструнного инструмента «морин хуур», потанцевать «ёхор». Также туристы могут поправить своё здоровье на курортах Бурятии. Третья причина приехать сюда – познакомиться с культурой старообрядцев, четвёртая – попробовать национальную кухню, пятая – подробно узнать о Великом чайном пути, шестая – посетить Иволгинский дацан, седьмая - сфотографироваться у памятника Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. В столице Бурятии можно посетить также театр оперы и балета, прогуляться в Этнографическом музее народов Забайкалья. Десятый пункт гласит – познакомьтесь с Бурятией.

- Приезжайте в Бурятию, чтобы открыть для себя необитаемые места планеты, зарядиться энергией от солнца и почувствовать силу Байкала! Примите участие в фестивале этнической музыки и разучите национальный танец - ёхор, отведайте копченого омуля и вкусных, сочных бууз. Посмотрите, как оживают разные сказочные персонажи в буддийский Новый год, и испытайте сказку сами! Узнайте, что Бурятия - это гораздо больше, чем просто Байкал, - так завершается материал.


Индия СМИ
 
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