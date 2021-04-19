В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу

Общество, Фото: СШОР №1 Улан-Удэ по лёгкой атлетике

Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ



15 апреля в Улан Удэ прошёл чемпионат Бурятии по легкоатлетическому кроссу. После длительного перерыва бегуны открыли сезон на острове Богородский.



Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике, победителями и призёрами соревнований стали:



Женщины (4 км)

1 место - Белалова Кристина

2 место - Рохлецова Елена

3 место - Рябова Ксения



Мужчины (4 км)

1 место - Шестаков Алексей

2 место - Слепнев Никита

3 место - Сунгапов Павел



Юниорки (1 км)

1 место - Игумнова Арина

2 место - Прибыткова Виктория



Юноши (1 км)

1 место - Гашев Владимир

2 место - Скуратов Вадим

3 место - Ганеев Мухамад Али



Юноши (2 км)

1 место - Борисов Сергей

2 место - Захожев Дмитрий

3 место - Чойдонов Арсалан



Юноши (2 км)

1 место - Пургин Семён

2 место - Перелыгин Григорий

3 место - Бальчугов Дмитрий



Девушки (1 км)

1 место - Игнатьева Мария

2 место - Дроздовская Алина

3 место - Оленникова Юлия



Девушки (500 м)

1 место - Калинина Мария

2 место - Акинфеева Алена

3 место - Митракова Галина

