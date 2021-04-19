Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ
15 апреля в Улан Удэ прошёл чемпионат Бурятии по легкоатлетическому кроссу. После длительного перерыва бегуны открыли сезон на острове Богородский.
Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике, победителями и призёрами соревнований стали:
Женщины (4 км)
1 место - Белалова Кристина
2 место - Рохлецова Елена
3 место - Рябова Ксения
Мужчины (4 км)
1 место - Шестаков Алексей
2 место - Слепнев Никита
3 место - Сунгапов Павел
Юниорки (1 км)
1 место - Игумнова Арина
2 место - Прибыткова Виктория
Юноши (1 км)
1 место - Гашев Владимир
2 место - Скуратов Вадим
3 место - Ганеев Мухамад Али
Юноши (2 км)
1 место - Борисов Сергей
2 место - Захожев Дмитрий
3 место - Чойдонов Арсалан
Юноши (2 км)
1 место - Пургин Семён
2 место - Перелыгин Григорий
3 место - Бальчугов Дмитрий
Девушки (1 км)
1 место - Игнатьева Мария
2 место - Дроздовская Алина
3 место - Оленникова Юлия
Девушки (500 м)
1 место - Калинина Мария
2 место - Акинфеева Алена
3 место - Митракова Галина
В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу
Общество, Фото:
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