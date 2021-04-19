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В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу

В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу
Общество,  Фото:СШОР №1 Улан-Удэ по лёгкой атлетике
Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ

15 апреля в Улан Удэ прошёл чемпионат Бурятии по легкоатлетическому кроссу. После длительного перерыва бегуны открыли сезон на острове Богородский.

Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике, победителями и призёрами соревнований стали:

Женщины (4 км)
1 место - Белалова Кристина
2 место - Рохлецова Елена
3 место - Рябова Ксения

Мужчины (4 км)
1 место - Шестаков Алексей
2 место - Слепнев Никита
3 место - Сунгапов Павел

Юниорки (1 км)
1 место - Игумнова Арина
2 место - Прибыткова Виктория

Юноши (1 км)
1 место - Гашев Владимир
2 место - Скуратов Вадим
3 место - Ганеев Мухамад Али

Юноши (2 км)
1 место - Борисов Сергей
2 место - Захожев Дмитрий
3 место - Чойдонов Арсалан

Юноши (2 км)
1 место - Пургин Семён
2 место - Перелыгин Григорий
3 место - Бальчугов Дмитрий

Девушки (1 км)
1 место - Игнатьева Мария
2 место - Дроздовская Алина
3 место - Оленникова Юлия

Девушки (500 м)
1 место - Калинина Мария
2 место - Акинфеева Алена
3 место - Митракова Галина
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