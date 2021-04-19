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В Улан-Удэ совершили четвертую заключительную Пассию

В Улан-Удэ совершили четвертую заключительную Пассию
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Пятая неделя Великого поста была посвящена памяти преподобной Марии Египетской

18 апреля, в воскресенье, в пятую неделю Великого поста митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ служение четвертой заключительной Пассии.

- По сложившейся традиции в четыре воскресные дня Великого поста вечером в храмах совершается особая служба, которая получила название Пассии (от греческого «страдание»). Пассия — это Великая вечерня, к которой прибавляются некоторые песнопения Великой пятницы и чтение удивительно гармоничного и проникновенного акафиста Божественным страстям Христовым, написанного знаменитым проповедником, членом Российской академии наук, святителем Иннокентием (Борисовым), архиепископом Херсонским и Таврическим (1800-1857 гг.). После акафиста поочерёдно прочитываются главы о страданиях Господа нашего Иисуса Христа в изложении всех четырёх евангелистов, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

На четвертой Пассии читалось Евангельское повествование в изложении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кроме этого, в этот день митрополит Иосиф совершил Божественную литургию святого Василия Великого, в сослужении соборного духовенства. По завершении богослужения он обратился к молящимся со словом, в котором объяснил смысл совершения в этот день памяти святой Марии Египетской как великого примера покаяния. Также накануне митрополит возглавил в Свято-Одигитриевском соборе служение всенощного бдения, за которым помазал прихожан освящённым елеем.
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