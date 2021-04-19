В Улан-Удэ совершили четвертую заключительную Пассию

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Пятая неделя Великого поста была посвящена памяти преподобной Марии Египетской



18 апреля, в воскресенье, в пятую неделю Великого поста митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ служение четвертой заключительной Пассии.



- По сложившейся традиции в четыре воскресные дня Великого поста вечером в храмах совершается особая служба, которая получила название Пассии (от греческого «страдание»). Пассия — это Великая вечерня, к которой прибавляются некоторые песнопения Великой пятницы и чтение удивительно гармоничного и проникновенного акафиста Божественным страстям Христовым, написанного знаменитым проповедником, членом Российской академии наук, святителем Иннокентием (Борисовым), архиепископом Херсонским и Таврическим (1800-1857 гг.). После акафиста поочерёдно прочитываются главы о страданиях Господа нашего Иисуса Христа в изложении всех четырёх евангелистов, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



На четвертой Пассии читалось Евангельское повествование в изложении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кроме этого, в этот день митрополит Иосиф совершил Божественную литургию святого Василия Великого, в сослужении соборного духовенства. По завершении богослужения он обратился к молящимся со словом, в котором объяснил смысл совершения в этот день памяти святой Марии Египетской как великого примера покаяния. Также накануне митрополит возглавил в Свято-Одигитриевском соборе служение всенощного бдения, за которым помазал прихожан освящённым елеем.

