В Бурятии потушили все лесные пожары

В Улан-Удэ и Тункинском национальном парке пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, в Джидинском и Заиграевском районах причиной стал переход огня с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнём, составила 173 га, из которых 97 га – на лесной территории.





На тушении работало 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники.



За последние сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Улан-Удэ, Джидинском, Заиграевском и Тункинском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Все лесные пожары ликвидированы. На утро 19 апреля новых очагов возгорания не обнаружено.Всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 340 га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 85 лесных пожаров на площади 4,1 тысячи га.О лесных пожарах следует сообщать на горячую линию лесной охраны по номеру (3012) 20-44-44.