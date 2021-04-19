В Бурятии потушили все лесные пожары

За последние сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Улан-Удэ, Джидинском, Заиграевском и Тункинском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Улан-Удэ и Тункинском национальном парке пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, в Джидинском и Заиграевском районах причиной стал переход огня с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнём, составила 173 га, из которых 97 га – на лесной территории.
На тушении работало 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники.
Все лесные пожары ликвидированы. На утро 19 апреля новых очагов возгорания не обнаружено.
Всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 340 га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 85 лесных пожаров на площади 4,1 тысячи га.
О лесных пожарах следует сообщать на горячую линию лесной охраны по номеру (3012) 20-44-44.