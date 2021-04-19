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В Бурятии школа искусственно раздробила контракт на продукты

В Бурятии школа искусственно раздробила контракт на продукты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о закупках для государственных и муниципальных нужд при организации горячего питания в образовательных организациях.

В одной из школ района выявлено неэффективное использование бюджетных средств.

- В целях формального соблюдения установленных законом ограничений директор школы допустила искусственное дробление контракта на приобретение продуктов питания, заключив договор с одним поставщиком. Указанное повлекло незаконное уклонение заказчика от проведения конкурсных процедур, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Руководителю Кяхтинского районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директор образовательного учреждения привлечён к административной ответственности. Виновному лицу назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
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