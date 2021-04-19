В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о закупках для государственных и муниципальных нужд при организации горячего питания в образовательных организациях.
В одной из школ района выявлено неэффективное использование бюджетных средств.
- В целях формального соблюдения установленных законом ограничений директор школы допустила искусственное дробление контракта на приобретение продуктов питания, заключив договор с одним поставщиком. Указанное повлекло незаконное уклонение заказчика от проведения конкурсных процедур, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Руководителю Кяхтинского районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Директор образовательного учреждения привлечён к административной ответственности. Виновному лицу назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии школа искусственно раздробила контракт на продукты
Общество, Фото:
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