В Бурятии выбрали «Мастеров автобронетанковой техники»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Победители отправятся на соревнования в Забайкалье



В танковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, завершился второй этап конкурса по полевой выучке «Мастера автобронетанковой техники» между командами соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО.



По условиям состязания все конкурсанты преодолевали труднопроходимые сложнейшие препятствия, такие как противотанковый ров, змейка, косогор, тупиковая эстакада, железнодорожная платформа, а также глубокий брод.



Военнослужащим необходимо было выполнить буксирование полуприцепа тягачом по ограниченным проездам с постановкой его в габаритный дворик задним ходом.



Свой профессионализм водители показывали на легковых внедорожниках УАЗ-3151 и армейских грузовиках УРАЛ-4320, КамАЗ-5350, а также на тягаче КамАЗ 65225.



По итогам конкурса команда победителей отправится на окружной этап конкурса, который состоится в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВВО.

