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Улан-удэнец собирает космические корабли из киндер-сюрпризов

Улан-удэнец собирает космические корабли из киндер-сюрпризов
Общество,  Фото:скриншот
Однажды ему удалось даже проконсультироваться с космонавтом Алексеем Леоновым

Космическая тематика интересовала Леонида Симухина ещё с юности. Когда учился в школе, начал собирать первые модельки — самолёты и вертолёты, позже перешёл на космические корабли. Но всё это без труда можно было достать в магазинах, а он хотел большего — сконструировать корабль с нуля, сообщает новостной паблик «Mash». 

Страсть к моделированию Леонид Владимирович пронёс через года и занимается этим до сих пор, но уже на совсем новом уровне. Однажды ему удалось даже проконсультироваться с космонавтом Алексеем Леоновым.

- Пришлось смотреть много фотографий, читать воспоминания конструкторов, современников. Кто там технологи, рабочие были. Сравнивать, анализировать и искать истину. В конечном итоге связывался даже с космонавтом Леоновым. Расписал вопросы, и там, чтобы галочки мне поставил, где у меня правильно, сразу ответы дал, как в ЕГЭ, - рассказал Симухин.

Сейчас корабли собираются не только из готовых, но и из подручных материалов. В ходу всё — упаковки от киндеров, чупа-чупсы и другие, казалось бы, ненужные штуки. Свои работы житель Улан-Удэ выставляет на международных конкурсах моделистов и занимает призовые места, а некоторые просто дарит ребятишкам. 

космос
 
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