В Улан-Удэ днём до +17 градусов

По республике без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике: без осадков. Ветер переменный 7-12, днём местами по юго-западу порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём по центру +10, +15, по югу и юго-западу до +20, по Прибайкалью и северу +5, +10, по крайнему северу 0, +5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -3,-5, днем +15, +17.





