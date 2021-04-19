По республике без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике: без осадков. Ветер переменный 7-12, днём местами по юго-западу порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём по центру +10, +15, по югу и юго-западу до +20, по Прибайкалью и северу +5, +10, по крайнему северу 0, +5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -3,-5, днем +15, +17.
В Улан-Удэ днём до +17 градусов
Общество, Фото:
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