Жительница Иркутской области перевела аферистам полмиллиона рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Позвонивший женщине представился сотрудником «спецкомендатуры»



Шелеховчанка, «помогая» разоблачить мошенников, отправилась в Иркутск и перевела аферистам свои деньги.



Когда 60-летней женщине позвонили по поводу вкладов, она сразу предупредила абонента о том, что знает, как работают мошенники. Однако позвонивший представился сотрудником «спецкомендатуры», которая якобы расследует дела утечки информации о личных данных клиентов из финансовых учреждений. Назвав номера счетов пенсионерки, мошенник попросил её «вывести на чистую воду» оператора банка. Для проведения «операции» женщине предложили зайти в банк, закрыть счёт, изъять наличные, после чего ждать инструкций.



Далее, предупредив жертву о том, что у неё в руках находятся не личные сбережения, а купюры, помеченные сотрудниками «спецкомендатуры», мошенники дали ей номера телефонов, на которые следовало «вернуть» деньги. После нескольких безуспешных попыток перевода через банкомат пенсионерку заставили ехать в Иркутск, где в фойе гостиницы она перевела мошенникам около пятисот тысяч рублей.



По данному факту в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



