 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 апреля

17 апреля

16 апреля

Популярное

Жительница Иркутской области перевела аферистам полмиллиона рублей

Жительница Иркутской области перевела аферистам полмиллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Позвонивший женщине представился сотрудником «спецкомендатуры»

Шелеховчанка, «помогая» разоблачить мошенников, отправилась в Иркутск и перевела аферистам свои деньги.

Когда 60-летней женщине позвонили по поводу вкладов, она сразу предупредила абонента о том, что знает, как работают мошенники. Однако позвонивший представился сотрудником «спецкомендатуры», которая якобы расследует дела утечки информации о личных данных клиентов из финансовых учреждений. Назвав номера счетов пенсионерки, мошенник попросил её «вывести на чистую воду» оператора банка. Для проведения «операции» женщине предложили зайти в банк, закрыть счёт, изъять наличные, после чего ждать инструкций.

Далее, предупредив жертву о том, что у неё в руках находятся не личные сбережения, а купюры, помеченные сотрудниками «спецкомендатуры», мошенники дали ей номера телефонов, на которые следовало «вернуть» деньги. После нескольких безуспешных попыток перевода через банкомат пенсионерку заставили ехать в Иркутск, где в фойе гостиницы она перевела мошенникам около пятисот тысяч рублей.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Иркутской области перевела аферистам полмиллиона рублей
Жительница Иркутской области перевела аферистам полмиллиона рублей
Общество, 18.04.2021
Позвонивший женщине представился сотрудником «спецкомендатуры»
Улан-удэнец собирает космические корабли из киндер-сюрпризов
Улан-удэнец собирает космические корабли из киндер-сюрпризов
Общество, 18.04.2021
Однажды ему удалось даже проконсультироваться с космонавтом Алексеем Леоновым
В Бурятии прошёл Байкальский лыжный марафон
В Бурятии прошёл Байкальский лыжный марафон
Общество, 18.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
Общество, 18.04.2021
Сейчас продолжается тушение двух очагов
Глава Бурятии проголосовал за певицу Бадма-Ханду
Глава Бурятии проголосовал за певицу Бадма-Ханду
Общество, 18.04.2021
Алексей Цыденов просит жителей республики поддержать артистку, участвующую в телеконкурсе
Министр здравоохранения Бурятии оказала помощь пассажирке самолёта
Министр здравоохранения Бурятии оказала помощь пассажирке самолёта
Общество, 18.04.2021
Самолёт, летевший из Москвы в Улан-Удэ,  пришлось экстренно сажать в Новосибирске
В Забайкалье грабитель ударил ножом девушку
В Забайкалье грабитель ударил ножом девушку
Общество, 18.04.2021
Мужчина получил 7 лет колонии
В Бурятии пройдёт операция «Тонировка»
В Бурятии пройдёт операция «Тонировка»
Общество, 18.04.2021
С начала года к ответственности привлечены 1767 нарушителей
В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали у 36 человек
В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали у 36 человек
Общество, 18.04.2021
Накануне скончались трое больных коронавирусом
Искусанной собаками улан-удэнке отправили посылку из Шотландии
Искусанной собаками улан-удэнке отправили посылку из Шотландии
Общество, 18.04.2021
Много людей по всему миру переживают за её здоровье
В Тункинской ЦРБ пострадавшему в горах туристу провели успешную операцию
В Тункинской ЦРБ пострадавшему в горах туристу провели успешную операцию
Общество, 18.04.2021
Парень пострадал, отрабатывая прыжки с парапланом
Бурятская певица Бадма-Ханда прошла в полуфинал конкурса «Новая звезда»
Бурятская певица Бадма-Ханда прошла в полуфинал конкурса «Новая звезда»
Общество, 18.04.2021
Выступлению артистки дали наивысшую оценку – 100 баллов
В Бурятии местами ожидается похолодание до -2
В Бурятии местами ожидается похолодание до -2
Общество, 18.04.2021
Днём без существенных осадков
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4
Общество, 17.04.2021
Снос школы №65, эстафета олимпийского огня и виды города почти восьмилетней давности
Дмитрий Дюжев рассказал о том, как был счастлив побывать в Бурятии
Дмитрий Дюжев рассказал о том, как был счастлив побывать в Бурятии
Общество, 17.04.2021
Актёр поделился воспоминаниями о «Байкальской рыбалке»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^