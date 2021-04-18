В Забайкалье грабитель ударил ножом девушку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина получил 7 лет колонии



Сретенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Он обвинялся в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.



Установлено, что в декабре прошлого года пьяный мужчина вооружился кухонным ножом, надел на лицо чёрную маску и незаконно проник в квартиру, расположенную в соседнем подъезде, дверь в которую оставил открытой ребёнок, вышедший выносить мусор. В квартире он напал на девушку и нанёс ей два удара ножом, после чего стал искать деньги и ценности.



Услышав звонок домофона, он скрылся с места.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.





