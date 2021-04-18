В Бурятии пройдёт операция «Тонировка»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С начала года к ответственности привлечены 1767 нарушителей



С 19 по 28 апреля на территории Бурятии будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».



Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.



- С начала года сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением по ч. 3.1 ст. 12.5 КРФобАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», к административной ответственности привлечены 1767 нарушителей, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

