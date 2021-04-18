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В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали у 36 человек

В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали у 36 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне скончались трое больных коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 18 апреля зарегистрировано 36 827 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19 597) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки было выявлено 36 новых больных коронавирусом. Из новых случаев: 24 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 580 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 185 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 35371 человек, в том числе за сутки 39 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 375 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 240. В отделениях реанимации находится 58 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 560 коек: занято – 375, свободно – 185 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,9%.

Амбулаторное лечение проходят 261 пациент с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 820 человек, в том числе за сутки 3.


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