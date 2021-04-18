В Бурятии пострадавшему в горах туристу провели успешную операцию

В Тункинскую центральную районную больницу был доставлен 33-летний молодой человек, получивший множественные травмы нижних конечностей при неудачном занятии парапланеризмом на Пике Любви вблизи посёлка Аршан.
⠀
Сотрудники МЧС оперативно нашедшие его, оказали первую помощь и аккуратно спустили его на носилках к подножию гор, где их уже ждал экипаж скорой помощи, экстренно доставивший пострадавшего в поселок Кырен, где его оперативно прооперировал хирург Тункинской ЦРБ Сергей Васильевич Ангархаев.
⠀
- Обследование показало, что пациент получил тяжело-сочетанные травмы, конкретно - перелом костей таза и множественные переломы нижних конечностей. Пациент был в тяжёлом шоковом состоянии. Его состояние стабилизировали и обезболили. Также пациенту была оказана специализированная медицинская помощь, установлен аппарат внешней фиксации переломов конечностей с целью дальнейшей транспортировки, – объясняет Сергей Васильевич.
После операции пациента оперативно направили бортом cанитарной авиации в Улан-Удэ в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко на дальнейшее стационарное лечение.
Подобные инциденты нередки в практике Тункинской больницы, что объясняется спецификой туристического профиля района.
- Поэтому обращаем внимание отдыхающих, спортсменов и иных групп граждан на риски занятий подобными видами спорта. Кроме того, туристам, планирующим заниматься подобными видами деятельности, необходимо обязательно регистрироваться в соответствующих органах при посещении Тункинского района, дабы в случае внештатной ситуации имелась возможность для оперативного поиска и нахождения попавшего в трудную ситуацию человека, - отметили в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале возле посёлка Аршан Тункинского района Бурятии на пике Любви упал 33-летний парапланерист. Спасатели оказали ему первую помощь. Они наложили шину на повреждённую ногу, дали обезболивающее, напоили чаем. Пострадавшего уложили на носилки, зафиксировав его тело верёвкой. Мужчину спустили до Аршана, где передали работникам скорой помощи.