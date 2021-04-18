В Бурятии местами ожидается похолодание до -2

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём без существенных осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 апреля, в Бурятии ночью местами был снег и мокрый снег, днём преимущественно без осадков.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +7,+12, местами +3,-2.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +7,+9.





