Днём без существенных осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 апреля, в Бурятии ночью местами был снег и мокрый снег, днём преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +7,+12, местами +3,-2.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +7,+9.
В Бурятии местами ожидается похолодание до -2
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Днём без существенных осадков
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