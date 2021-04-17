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Дмитрий Дюжев рассказал о том, как был счастлив побывать в Бурятии

Дмитрий Дюжев рассказал о том, как был счастлив побывать в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Актёр поделился воспоминаниями о «Байкальской рыбалке»

Российский актёр Дмитрий Дюжев, который был почётным гостем «Байкальской рыбалки-2021», накануне оставил пост о ней на странице в Instagram. Само мероприятие состоялось три недели назад.

- Дорогие подписчики, хочу поделиться с вами интересным путешествием на озеро Байкал! Несколько дней назад я был счастлив побывать в Бурятии в Турке на «Байкальской рыбалке»! Среди тысячи участков было 25 женских команд! Это был фестиваль единомышленников объединённых одним любимым делом! Со всей России! – написал Дмитрий Дюжев. 

Он рассказал подписчикам, что главным призом была аэролодка. А также поведал о том, что команды соревновались и в выборе костюмов: были национальные, Деды Морозы, феи, Малифисенты и мультгерои.

- Была очень дружественная атмосфера. Я восхищён тем, что 17 лет назад это была частная идея Вадима Бредний, а теперь это мероприятие общероссийского масштаба! Я хочу вас, дорогие подписчики, вдохновить на личную идею, которая бы имела резонанс для пользы нашей Родины! – говорится в сообщении на странице Дюжева.

Пост набрал более пяти тысяч лайков. Подписчики приглашают знаменитого актёра порыбачить и в других регионах, например, в Крыму.

Как сообщал «Байкал-Dailу», «Байкальская рыбалка-2021» состоялась 26-27 марта в Турке Прибайкальского района Бурятии. В прошлом году турнир пришлось отменить из-за ковидных ограничений. В этом году приняли участие более 200 команд, в том числе женские и детские. Победителем стала команда «Бурятмяспрома», поймавшая 1932 гр рыбы. Им достался главный приз – аэролодка «Север Фантом 650» стоимостью более 2,8 миллионов рублей.

Второе место заняли рыбаки из МУП «Городские маршруты» Улан-Удэ, поймавшие 1320 гр. Они выиграли снегоход «Yamaha». Третьей стала команда пожарных из Тункинского района, они получили лодочный мотор «Yamaha».

На «Байкальскую рыбалку» приехала Алла Михеева, снявшая здесь «Острый репортаж». Сюжет вышел в эфир в начале апреля. Иван Ургант получил от Аллы подарки из Бурятии – статуэтки и копчёный омуль. 
Байкальская рыбалка актеры
 
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