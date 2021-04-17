В финале спортсменка уступила представительнице Санкт-Петербурга
9-11 апреля в Наро-Фоминске прошло первенство России по борьбе среди девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 259 спортсменок из 51 региона.
Спортсменка из Бурятии Аяна Цыренжапова завоевала серебряную медаль. Аяна выступает в весовой категории до 49 кг. В финале она уступила представительнице Санкт-Петербурга Виолетте Бирюковой.
Бронзовые награды в этом весе у Алины Сагалаковой (Хакасия) и Анны Матвеенко (Москва).
Спортсменка из Бурятии взяла серебро первенства России по борьбе
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