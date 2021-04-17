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В Бурятии почтили память погибшего от взрыва милиционера

В Бурятии почтили память погибшего от взрыва милиционера
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Алексей Климов ценой своей жизни предотвратил преступление, от которого могли пострадать прохожие

В Кяхте в День ветерана органов внутренних дел почтили память погибших коллег, сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции, председатель совета ветеранов Ирина Степанова и ветеран Василий Доржиев возложили венки к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Также полицейские и ветераны возложили цветы к мемориальной доске на улице Климова. Улица названа в честь милиционера Алексея Климова.


Алексей Климов проходил службу в ОВД Кяхтинского района в должности командира отделения взвода патрульно-постовой службы.

18 марта 1997 года в Кяхте к патрулировавшему наряду, в составе которого находился прапорщик милиции Климов, обратился мужчина с просьбой повлиять на хулиганов.

В центре города сотрудники увидели молодых людей, которых опознал мужчина, заявивший о хулиганских действиях. Климов подошёл к молодым людям, чтобы досмотреть их. В кармане одного из молодых людей сначала раздался щелчок, а затем последовал взрыв. В результате взрыва милиционер получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался.

Ценой своей жизни Алексей Климов предотвратил преступление, от которого могли пострадать граждане города, проходящие по улице.

Указом президента России за смелые и решительные действия, проявленные при задержании вооруженного преступника, прапорщик милиции Алексей Климов награжден орденом Мужества (посмертно).
милиционер
 
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