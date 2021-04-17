В Улан-Удэ объявили участников фестиваля UU.SOUND





Бурятская филармония, организатор фестиваля-форума современной музыки UU.SOUND (16+), объявила участников шоукейса.Всего поступило 55 заявок от музыкантов из восьми городов России — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Абакан, Новосибирск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ. В онлайн-режиме заявки оценивал экспертный совет, куда вошли директора фестивалей и продюсеры из Великобритании, Канады, Японии и России. В итоге для живого выступления на фестивале отобрали 30 участников.Шоукейс-фестиваль — культурно-развлекательное мероприятие, на котором выступают начинающие дарования, неизвестные широкой публике, с целью обратить на себя внимание средств массовой информации и представителей музыкальной индустрии. Формат шоукейса предполагает короткие выступления артистов от 15- 30 минут. В день можно будет услышать от 7 до 10 коллективов. Фестиваль продлится пять дней. Параллельно с UU.SOUND 2021 пройдёт музыкальный форум COLISIUM.