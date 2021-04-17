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Анатолий Михаханов зарядился энергетикой Сандалового Будды

Анатолий Михаханов зарядился энергетикой Сандалового Будды
Общество,  Фото:страница Анатолия Михаханова
Бывший сумоист впервые съездил в Эгитуйский дацан

Бывший сумоист Анатолий Михаханов на днях впервые посетил ценнейшую реликвию буддийского мира – статую Сандалового Будды, он же Зандан Жуу. Эта статуя находится в Эгитуйском дацане в Еравнинском районе Бурятии.

По преданиям, скульптура Будды Шакьямуни высотой 2 м 18 см была сделана из сандалового дерева 2500 тысячи лет. Верующие считают, что это первая в истории статуя Будды и единственная скульптура, сделанной при жизни Шакьямуни. Согласно традиции, считается живым Буддой, несущим благодать.

- Не все могут находиться у Зандан Жуу: некоторые не выдерживают, выходят из храма. Другие, наоборот, обнаруживают, что прошло несколько часов с того момента, как они сели напротив Сандалового Будды. Считается, что святыня устраняет негативные деяния, дарует долгую жизнь, даёт установку на удачу, счастье, здоровье, если молящийся надеется на него и верит в это от чистого сердца, - поделился на своей странице Анатолий Михаханов.


Он рекомендовал своим подписчикам обязательно поклониться святыне.

- Рекомендую посетить, почувствовать на себе и зарядиться положительной энергетикой! – написал Анатолий.


Пользователи в комментариях делятся: «Я видела Сандалового Будду, в те времена, когда он хранился в Одигитриевском соборе. Я никогда не забуду этот момент. Он словно парил в золотистом воздухе, весь сиял, и от него исходила такая добрая, светлая и возвышенная энергия», «На нашей Родине Анатолий! Вас Зандан-Жуу благословил! Это мировая святыня».

Также подписчики оценили снимок, на котором Анатолий взял на руки маленькую девочку. Мать ребёнка поделилась, что дочь была в дацане с бабушкой, а теперь им всем очень нравится эта фотография. «Очень милая и энергичная, порадовала всех людей в замечательном дацане!» - ответил женщине Михаханов.

«Анатолий, как вам идут детки», «Круто ! Тебе идёт фотаться с детьми», - пишут другие пользователи.

Анатолий не раз признавался, что мечтает о своей семье, он давно готов стать любящим мужем и отцом. Свободно ли его сердце сейчас, точно неизвестно. Год назад бывший сумоист рассказывал, что ещё в поисках возлюбленной.

Этой зимой он исполнил бурятскую песню «Туруушын дуран» (Первая любовь) вместе с её автором Цыреном Шойжонимаевым. Этой песней, как оказалось, Анатолий покорял сердца японок.


буддизм Михаханов дацан
 
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