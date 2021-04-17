В улан-удэнской колонии прошёл ритуал освобождения

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Напоследок освободившаяся женщина обратилась к другим осуждённым



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения из учреждения по условно-досрочному освобождению.



- Осуждённой, которой суд предоставил право условно-досрочного освобождения, выступила перед другими осуждёнными. Она рассказала о том, как добилась этого права, призвала не нарушать режим содержания, работать и стремиться выйти из исправительного учреждения досрочно, - рассказали в УФСИН по Бурятии.



В УФСИН заявили, что женщина поблагодарила администрацию учреждения за возможность начать жизнь с чистого листа. Она также пожелала другим женщина скорейшего освобождения.



