Осуждённым досталась тема про неизвестного солдата
В следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ осуждённые написали итоговое изложение.
Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания, не достигшие возраста 30 лет, должны обязательно получить общее образование, если не имеют его. Здесь функционирует учебно-консультационный пункт улан-удэнской открытой сменной общеобразовательной школы №1.
- Осуждённые, обучающиеся в выпускном классе, написали итоговое изложение по русскому языку. Текст изложения был о неизвестном солдате, который ценой своей жизни приближал победу в Великой Отечественной войне, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
По результатам данных работ выпускники получат доступ к единому государственному экзамену.
В СИЗО в Улан-Удэ написали итоговое изложение
Общество, Фото:
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