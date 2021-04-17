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В СИЗО в Улан-Удэ написали итоговое изложение

В СИЗО в Улан-Удэ написали итоговое изложение
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённым досталась тема про неизвестного солдата

В следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ осуждённые написали итоговое изложение.

Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания, не достигшие возраста 30 лет, должны обязательно получить общее образование, если не имеют его. Здесь функционирует учебно-консультационный пункт улан-удэнской открытой сменной общеобразовательной школы №1.

- Осуждённые, обучающиеся в выпускном классе, написали итоговое изложение по русскому языку. Текст изложения был о неизвестном солдате, который ценой своей жизни приближал победу в Великой Отечественной войне, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

По результатам данных работ выпускники получат доступ к единому государственному экзамену.
СИЗО осужденные
 
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