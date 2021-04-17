В СИЗО в Улан-Удэ написали итоговое изложение

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённым досталась тема про неизвестного солдата



В следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ осуждённые написали итоговое изложение.



Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания, не достигшие возраста 30 лет, должны обязательно получить общее образование, если не имеют его. Здесь функционирует учебно-консультационный пункт улан-удэнской открытой сменной общеобразовательной школы №1.



- Осуждённые, обучающиеся в выпускном классе, написали итоговое изложение по русскому языку. Текст изложения был о неизвестном солдате, который ценой своей жизни приближал победу в Великой Отечественной войне, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По результатам данных работ выпускники получат доступ к единому государственному экзамену.

