В Улан-Удэ аварийно отключали свет в домах и школе

Отключение произошло из-за инцидента в парке



В пятницу, 16 апреля, в Улан-Удэ произошёл обрыв кабельной линии на территории парка Железнодорожников. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение попали жители улиц Гагарина, Асеева, Цивилёва, Путейская, а также средняя школа № 65 имени Григория Асеева.



Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 12:20 запитали всех потребителей, кроме ул. Цивилёва, 50, ул. Гагарина 45. В 12:37 запитали оставшихся потребителей. Оперативные службы города сообщают, что общее время отключения составило 1 час 26 минут.





