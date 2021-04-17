Отключение произошло из-за инцидента в парке
В пятницу, 16 апреля, в Улан-Удэ произошёл обрыв кабельной линии на территории парка Железнодорожников. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии.
Под отключение попали жители улиц Гагарина, Асеева, Цивилёва, Путейская, а также средняя школа № 65 имени Григория Асеева.
Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 12:20 запитали всех потребителей, кроме ул. Цивилёва, 50, ул. Гагарина 45. В 12:37 запитали оставшихся потребителей. Оперативные службы города сообщают, что общее время отключения составило 1 час 26 минут.
В Улан-Удэ аварийно отключали свет в домах и школе
Общество, Фото:
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