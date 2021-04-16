Жалобу рассмотрит УФАС
В Бурятское УФАС поступили жалобы на действия Муйского лесхоза. Жалоба касается проведения аукциона на поставку вездехода (гусеничного снегоболотохода) с начальной ценой контракта 6,8 млн рублей.
Заявители обжалуют закупочную документацию заказчика.
Рассмотрение жалоб состоится 22 апреля.
До принятия антимонопольным органом решения закупка приостановлена, сообщили в Бурятском УФАС.
В Бурятии пожаловались на закупку вездехода за 6,8 млн
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