В Бурятии пожаловались на закупку вездехода за 6,8 млн

Жалобу рассмотрит УФАС



В Бурятское УФАС поступили жалобы на действия Муйского лесхоза. Жалоба касается проведения аукциона на поставку вездехода (гусеничного снегоболотохода) с начальной ценой контракта 6,8 млн рублей.



Заявители обжалуют закупочную документацию заказчика.



Рассмотрение жалоб состоится 22 апреля.



До принятия антимонопольным органом решения закупка приостановлена, сообщили в Бурятском УФАС.



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