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В Бурятии пожаловались на закупку вездехода за 6,8 млн

В Бурятии пожаловались на закупку вездехода за 6,8 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Жалобу рассмотрит УФАС

В Бурятское УФАС поступили жалобы на действия Муйского лесхоза. Жалоба касается проведения аукциона на поставку вездехода (гусеничного снегоболотохода) с начальной ценой контракта 6,8 млн рублей.

Заявители обжалуют закупочную документацию заказчика.

Рассмотрение жалоб состоится 22 апреля.

До принятия антимонопольным органом решения закупка приостановлена, сообщили в Бурятском УФАС.
УФАС госзакупки
 
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