 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 апреля

15 апреля

Популярное

В Иркутской области испортится погода

В Иркутской области испортится погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу

17 апреля местами по Иркутской области ожидается усиление ночью юго-западного, днём западного, северо-западного ветра с порывами до 17-22 м/с, пыльные бури, дождь, мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах снежный накат.

В региональном МЧС предупреждают, что при ухудшении погодных условий по возможности нужно ограничить выход на улицу, взять на контроль местонахождение детей. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим на дорогах.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии синоптики прогнозируют улучшение погоды. В субботу по югу республики воздух прогреется до +21 градуса.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области испортится погода
В Иркутской области испортится погода
Общество, 16.04.2021
Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу
Помощь с высоты: В небе над Улан-Удэ тренировались спасатели
Помощь с высоты: В небе над Улан-Удэ тренировались спасатели
Общество, 16.04.2021
Спасатели отработали прыжки с парашютом и спуски по канату. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Забайкалье за сутки не произошло летальных случаев от COVID-19
В Забайкалье за сутки не произошло летальных случаев от COVID-19
Общество, 16.04.2021
Общее число случаев заражения приближается к 42 тысячам
В Бурятии ветерану войны исполнилось 94 года
В Бурятии ветерану войны исполнилось 94 года
Общество, 16.04.2021
В республике проживают 115 участников и инвалидов Великой Отечественной войны
В Улан-Удэ после жалобы горожанки закрыли люк
В Улан-Удэ после жалобы горожанки закрыли люк
Общество, 16.04.2021
Люк закрыли в тот же день, когда поступила жалоба
Бурятская красавица стала лицом рекламной кампании модного события
Бурятская красавица стала лицом рекламной кампании модного события
Общество, 16.04.2021
Неделя моды «Белых ночей» пройдёт в Петербурге  
За выпас скота на улицах Улан-Удэ грозят штрафы
За выпас скота на улицах Улан-Удэ грозят штрафы
Общество, 16.04.2021
В преддверии лета мэрия обратилась к владельцам скотины
Африканские шаманы помолятся за Байкал
Африканские шаманы помолятся за Байкал
Общество, 16.04.2021
В обозначенное время со всех точек планеты начнутся молебны по зуму
Уроженец Бурятии в одиночку покоряет пустыню Израиля
Уроженец Бурятии в одиночку покоряет пустыню Израиля
Общество, 16.04.2021
Борис Дамбиев проведёт в пути почти два месяца
Врач из Хакасии похвалила жителей Бурятии за ношение масок
Врач из Хакасии похвалила жителей Бурятии за ношение масок
Общество, 16.04.2021
Врач из Абакана поставила всем в пример то, как в Бурятии соблюдают антиковидные требования
В Улан-Удэ объяснили, почему площадь стала недоступна киношникам
В Улан-Удэ объяснили, почему площадь стала недоступна киношникам
Общество, 16.04.2021
Бурятского режиссёра возмутила ситуация, когда Масленицу на площади Советов отмечали, а они провести съёмки не смогли
Парки Улан-Удэ закроют
Парки Улан-Удэ закроют
Общество, 16.04.2021
Закрытие парков будет временным
Русский драмтеатр в Улан-Удэ запустил «КонТекст»
Русский драмтеатр в Улан-Удэ запустил «КонТекст»
Общество, 16.04.2021
В новом проекте запланированы читки современных пьес

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^