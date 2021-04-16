Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу
17 апреля местами по Иркутской области ожидается усиление ночью юго-западного, днём западного, северо-западного ветра с порывами до 17-22 м/с, пыльные бури, дождь, мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах снежный накат.
В региональном МЧС предупреждают, что при ухудшении погодных условий по возможности нужно ограничить выход на улицу, взять на контроль местонахождение детей. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим на дорогах.
В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии синоптики прогнозируют улучшение погоды. В субботу по югу республики воздух прогреется до +21 градуса.
В Иркутской области испортится погода
Общество, Фото:
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Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу
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