В Иркутске лемуру-имениннику подарили 2 собратьев

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

У Чикки закончилась «одинокая» жизнь с кошками



В Иркутске лемур Чикки отметил день рождения. 16 апреля ему исполнилось 9 лет. Именины лемура совпали с появлением в Иркутской зоогалерее новых обитателей.



- А что можно подарить взрослому одинокому лемуру? Конечно, другого лемура, а лучше двух... Они же в природе живут группами. Да, да, в глазах ни у кого не двоится. И на видео нет виновника торжества. У нас новые жители! - сообщает зоогалерея.



Подробную информацию о новых питомцах в зоогалерее пообещали раскрыть ровно через неделю, когда закончатся карантинные мероприятия.

