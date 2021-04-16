У Чикки закончилась «одинокая» жизнь с кошками
В Иркутске лемур Чикки отметил день рождения. 16 апреля ему исполнилось 9 лет. Именины лемура совпали с появлением в Иркутской зоогалерее новых обитателей.
- А что можно подарить взрослому одинокому лемуру? Конечно, другого лемура, а лучше двух... Они же в природе живут группами. Да, да, в глазах ни у кого не двоится. И на видео нет виновника торжества. У нас новые жители! - сообщает зоогалерея.
Подробную информацию о новых питомцах в зоогалерее пообещали раскрыть ровно через неделю, когда закончатся карантинные мероприятия.
В Иркутске лемуру-имениннику подарили 2 собратьев
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