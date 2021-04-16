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В Забайкалье за сутки не произошло летальных случаев от COVID-19

В Забайкалье за сутки не произошло летальных случаев от COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения приближается к 42 тысячам

По данным на 16 апреля, с начала пандемии 40 391 человек в Забайкальском крае вылечились от коронавируса, в том числе 30 человек сняты с меднаблюдения за последние сутки.

За сутки установлено 40 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 858 человек.

Болезнь унесла жизни 812 забайкальцев. За последние сутки не зарегистрировано ни одного летального случая среди жителей региона.

В моногоспиталях 40 человек находятся в тяжёлом состоянии, 16 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в краевом правительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается снижение ежесуточного прироста больных. Так, за прошедшие сутки COVID-19 заболели ещё 37 человек. Общее число случаев заражения достигло 36 753.
смерть коронавирус
 
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