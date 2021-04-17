В Бурятии тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до +19



По данным Бурятского гидрометцентра, 17апреля ночью по северному Прибайкалью небольшой снег, днём по северной половине республики местами небольшой мокрый снег, по северному Прибайкалью до умеренного, по остальной территории преимущественно без осадков, днём тёплая погода.



Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 7-12, днём по северной половине порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +14,+19, по юго-западу и югу до +21, местами по северной половине +6,+11.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +17,+19.

