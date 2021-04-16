В Улан-Удэ после жалобы горожанки закрыли люк

Общество, Фото: ЦУР Бурятии

Люк закрыли в тот же день, когда поступила жалоба



В Бурятии Центр управления регионом (ЦУР, создан для мониторинга и анализа жалоб) отчитался о том, как в Улан-Удэ закрыли опасный люк.

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ЦУР зафиксировал жалобу жительницы микрорайона Старый Зелёный через портал «Госуслуги». Улан-удэнка попросила закрыть колодец, который располагается на проезжей части. По её словам, он открыт не первый месяц.

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Судя по фотографии, была угроза не только автомобилистам, но и пешеходам.

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Жалобу оперативно рассмотрели в администрации Улан-Удэ и установили люк с крышкой.

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«Спасибо за оперативность! Видела, что в тот же вечер люк закрыли», — написала в ответ жительница микрорайона.

