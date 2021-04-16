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В Улан-Удэ после жалобы горожанки закрыли люк

В Улан-Удэ после жалобы горожанки закрыли люк
Общество,  Фото:ЦУР Бурятии
Люк закрыли в тот же день, когда поступила жалоба

В Бурятии Центр управления регионом (ЦУР, создан для мониторинга и анализа жалоб) отчитался о том, как в Улан-Удэ закрыли опасный люк.

ЦУР зафиксировал жалобу жительницы микрорайона Старый Зелёный через портал «Госуслуги». Улан-удэнка попросила закрыть колодец, который располагается на проезжей части. По её словам, он открыт не первый месяц.

Судя по фотографии, была угроза не только автомобилистам, но и пешеходам.

Жалобу оперативно рассмотрели в администрации Улан-Удэ и установили люк с крышкой.

«Спасибо за оперативность! Видела, что в тот же вечер люк закрыли», — написала в ответ жительница микрорайона.
благоустройство
 
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