Люк закрыли в тот же день, когда поступила жалоба
В Бурятии Центр управления регионом (ЦУР, создан для мониторинга и анализа жалоб) отчитался о том, как в Улан-Удэ закрыли опасный люк.
⠀
ЦУР зафиксировал жалобу жительницы микрорайона Старый Зелёный через портал «Госуслуги». Улан-удэнка попросила закрыть колодец, который располагается на проезжей части. По её словам, он открыт не первый месяц.
⠀
Судя по фотографии, была угроза не только автомобилистам, но и пешеходам.
⠀
Жалобу оперативно рассмотрели в администрации Улан-Удэ и установили люк с крышкой.
⠀
«Спасибо за оперативность! Видела, что в тот же вечер люк закрыли», — написала в ответ жительница микрорайона.
В Улан-Удэ после жалобы горожанки закрыли люк
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неделя моды «Белых ночей» пройдёт в Петербурге
В преддверии лета мэрия обратилась к владельцам скотины
Наиболее загружены два дня в неделю
В обозначенное время со всех точек планеты начнутся молебны по зуму
Борис Дамбиев проведёт в пути почти два месяца
Врач из Абакана поставила всем в пример то, как в Бурятии соблюдают антиковидные требования
Ольга Зайцева сама пробежит одну из дистанций
Закрытие парков будет временным
В новом проекте запланированы читки современных пьес
Суд отказал колледжу в удовлетворении иска
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали благотворительную помощь
Бурятского режиссёра возмутила ситуация, когда Масленицу на площади Советов отмечали, а они провести съёмки не смогли
Препарат Адисе Гармаевой поставят в федеральном центре
Улан-удэнка Татьяна Нежельская назвала произошедшее историческим событием
Иркутянка с онемевшей рукой отсудили у больницы компенсацию