Бурятская красавица стала лицом рекламной кампании модного события

Общество, Фото: страница Арюны Бубеевой

Неделя моды «Белых ночей» пройдёт в Петербурге



Красавица из Бурятии Арюна Бубеева стала лицом рекламной кампании предстоящей White Nights Fashion Week - Недели моды «Белых ночей», которая пройдёт в Санкт-Петербурге. Это летний проект фестиваля International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF). Об этом сообщается в официальном аккаунте фестивалей красоты и талантов «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».



«Мы сделаем белые ночи цветными!» - слоган события, центральной площадкой для которого должен стать легендарный «Пассаж» на Невском проспекте.



- Неделю моды, которая представит все модные направления, несколько лет подряд проводит проект IBEFF Etnomoda. Акцент на этнику сделан неслучайно: модельеры с мировым именем постоянно выпускают ультра модные коллекции с аллюзиями к народной культуре: Гальяно и Кензо, Шанель и Этро, не говоря о российских звёздах - от Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина до Ульяны Сергеенко и Алёны Ахмадуллиной. Пожалуй, сложно найти успешный бренд, который не «отметился» бы этнической коллекцией хотя бы однажды. В этом году офлайн и онлайн-формат пройдут параллельно: международный статус события поддержат члены жюри и участники из разных стран, некоторые из них присоединятся к Неделе моды дистанционно, - сообщили организаторы Недели моды.



Трансляция живого показа будет доступна в соцсетях проекта Etnomoda.



Среди членов жюри - представители модной индустрии и академических кругов из России, Италии, Польши, Индонезии, Катара.



- Этническая мода - это не рубаха и сарафан, не кокошник или папаха, это деликатная интерпретация народных мотивов с учётом современных модных трендов. Это то, что можно носить как prêt-a-porte и как haute couture. Конкурсная программа объединяет как дизайнеров одежды, так и иллюстраторов, фотографов, мастеров прикладного творчества, а также специалистов в сфере видео съёмки, digital painting, visual communication, - отметили организаторы.



Арюна Бубеева - обладательница титулов «Краса Бурятии – 2010», «Мисс Азия-2012», «Мисс монгольских наций-2016» и т.д.









