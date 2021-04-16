Дозвонившуюся в прямой эфир забайкалку переселят из ветхого жилья

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Дом пенсионерки начало подтапливать несколько лет назад



Пенсионерку из посёлка Могзон Хилокского района Забайкальского края, дозвонившуюся в эфир телеканала «Россия-24» переселят из ветхого жилья. Сама Ираида Африкантовна пояснила, что дом, в котором она проживает, начало подтапливать несколько лет назад.



- В этом году вода зашла в подворье, даже туалет затопило. Вода стоит и в огороде, ходим в болотниках. Сейчас немного подморозило, и вода не приходит, но это ненадолго, - пожаловалась пенсионерка.



- Ираиде Африкантовне ещё в 2019 году были выданы все рекомендации. К сожалению, два года собирали документы, но 5 апреля 2021 года документы наконец зашли в администрацию. Мы с главой поселения поговорили, поставили на очередь, сейчас они четвёртые, но это не мешает нам заниматься ситуацией более активно. Поэтому первоначальные сроки, поставленные администрацией – до конца года – мы сократим. К осени её переселим, - рассказал первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер во время поездки в населённый пункт.



Напомним, в посёлке Могзон с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены три дома, ещё 68 находятся в зоне возможного затопления. В посёлке действуют три пункта временного размещения на случай, если местным жителям понадобится эвакуация, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

