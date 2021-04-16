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В Забайкалье завершились всероссийские учения по ликвидации ЧС

В Забайкалье завершились всероссийские учения по ликвидации ЧС
Общество,  Фото:пресс-служба департамента по ГО ПБ Забайкальского края
Тренировку посвятили борьбе с лесными пожарами

В Забайкальском крае завершились всероссийские командно-штабные учения по ликвидации ЧС. Третий этап учений прошёл 15 апреля на территории Читинского района в микрорайоне «Титан». Тренировка была посвящена борьбе с природными пожарами. Были отработаны вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, лесоохраны, пожарных и спасательных подразделений по защите населённых пунктов от пожаров, тушению огня и эвакуации населения.

В ходе учений был устроен показательный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края. В ликвидации условного возгорания приняли участие Забайкаллесхоз, Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центр медицины катастроф, УМВД, МРСК Сибири, Забайкалпожспас и другие.

По легенде учений, патрульно-контрольная группа обнаружила вблизи населённого пункта поджигателя леса, который попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. К тушению приступили работники лесной охраны, однако площадь пожара разрослась из-за сильного ветра и пожар перешёл в верховой. Было передано сообщение об угрозе микрорайону «Титан» в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа «Город Чита» и центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

- Оперативный дежурный оповестил о случившемся все экстренные службы. К месту «происшествия» выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, бригады скорой помощи и экипажи дорожно-патрульной службы. Жителей микрорайона эвакуировали в безопасное место. Пока пожарные подразделения мчались на помощь, лесники произвели опашку окраины села и ранцевыми опрыскивателями сдерживали продвижение пламени. С прибытием дополнительных сил огнеборцы сосредоточили усилия на тушении условного пожара. В это же время энергетики обесточили населённый пункт, - сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Главой сельской администрации было организовано оповещение жителей об эвакуации и безопасном месте сбора в ожидании автобусов. По прибытии автобусов, из села были эвакуированы собравшиеся в пункте сбора жители. Их разместили в школах ближайших населённых пунктов, где работали психологи МЧС. Пострадавшим местным жителям была оказана медицинская помощь специалистами медицины катастроф.

Работе пожарных помогали поднятые в воздух беспилотники, которые позволили руководителю тушения видеть полную картину пожара. Опираясь на данные с аппаратов, штаб верно выбрал направление борьбы с огнём, и вскоре «пожар» был полностью потушен.

- Цели, которые были поставлены в ходе всероссийских командно-штабных учений по ликвидации последствий ЧС - достигнуты. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на защиту граждан населённых пунктов от перехода огня, - прокомментировал руководитель департамента ГО ПБ Забайкальского края Александр Жужурин.
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