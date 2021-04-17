Дети Бурятии нарисуют свои семьи и их традиции

В республике стартовал детский конкурс рисунков



В Бурятии объявлено о старте детского конкурса рисунков «Семейные традиции». Мероприятие проводится в рамках конкурса городов России «Города для детей».



Принять участие в конкурсе могут дети от 5 до 15 лет. Главными темами принимаемых работ станут «любимая семья», «семейные ценности» и «семейные праздники». Рисунок должен сопровождаться небольшим текстом, в котором конкурсант должен рассказать о своей семье и семейных традициях.



Приём конкурсных работ завершится 15 мая. Оценивать рисунки будут по двум возрастным категориям: 5-10 лет и 11-15 лет. Итоги конкурса будут подведены 16 мая. Награждение пройдёт 17-20 мая: три призовых места будут удостоены ценных подарков.



Работы принимаются в электронном виде на электронную почту parki03@mail.ru с пометкой «Семейные традиции». Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха.



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