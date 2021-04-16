 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 апреля

15 апреля

Популярное

Через Бурятию проедет агитпоезд «Армия Победы»

Через Бурятию проедет агитпоезд «Армия Победы»
Общество,  Фото:архив Baikal-daily.ru
Стоянками поезда станут Северобайкальск и Улан-Удэ

Министерство обороны Российской Федерации проводит масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы – армия страны. Мы – армия народа» с использованием агитационного поезда. Агитпоезд прибудет в Северобайкальск 29 мая, в Улан-Удэ - 12 июня этого года.

Акция стартует на Киевском вокзале Москвы 25 апреля и, пройдя все военные округа, завершится 27 июня в парке «Патриот» Московской области.

На железнодорожных станциях по маршруту следования агитпоезда все желающие смогут увидеть экспозицию в историческом вагоне, в котором также будет предоставлена возможность просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме этого, в тематических вагонах можно будет узнать о новейших достижениях современной армии, месте и роли молодёжи в повседневной жизни Вооружённых Сил РФ, работе военных медиков в период пандемии; посмотреть образцы новейшей техники и вооружения на открытых платформах.

В отдельном тематическом вагоне будут представлены кино- и фотодокументальные свидетельства того, как экономически развитые страны прекращали своё существование после невоенных средств свержения правительства или прямого военного вмешательства других западных стран, с разделением внутреннего пространства на две тематические части – мирная жизнь до смены власти и после разрушения государственности.

На железнодорожных станциях по маршруту следования агитпоезда предусмотрены выступления концертных бригад, работа торговых точек АО «Военторг», медицинское обслуживание всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
Бурятия агитпоезд армия вооруженные силы Улан-Удэ Северобайкальск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье завершились всероссийские учения по ликвидации ЧС
В Забайкалье завершились всероссийские учения по ликвидации ЧС
Общество, 16.04.2021
Тренировку посвятили борьбе с лесными пожарами
Тайбоксёры Бурятии завоевали 52 медали «домашних» соревнований
Тайбоксёры Бурятии завоевали 52 медали «домашних» соревнований
Общество, 16.04.2021
Первое командное место заняли спортсмены Иркутской области
В Бурятии завершаются проверки военнослужащих
В Бурятии завершаются проверки военнослужащих
Общество, 16.04.2021
В ВВО подводят итоги зимнего периода обучения
В Монголии построят новые сейсмические станции
В Монголии построят новые сейсмические станции
Общество, 16.04.2021
Причиной стали участившиеся землетрясения
Бурятский драмтеатр примет участие в «Золотой маске»
Бурятский драмтеатр примет участие в «Золотой маске»
Общество, 16.04.2021
Коллектив покажет на фестивале спектакль «Аламжи»
Дозвонившуюся в прямой эфир забайкалку переселят из ветхого жилья
Дозвонившуюся в прямой эфир забайкалку переселят из ветхого жилья
Общество, 16.04.2021
Дом пенсионерки начало подтапливать несколько лет назад
В Иркутске, Наушках и Таксимо отремонтируют вокзалы
В Иркутске, Наушках и Таксимо отремонтируют вокзалы
Общество, 16.04.2021
На ВСЖД обновят инфраструктуру пассажирского комплекса 9 вокзалов
В Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство по конному спорту
В Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство по конному спорту
Общество, 16.04.2021
В Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство по конному спорту
В Иркутске лемуру-имениннику подарили 2 собратьев
В Иркутске лемуру-имениннику подарили 2 собратьев
Общество, 16.04.2021
У Чикки закончилась «одинокая» жизнь с кошками
В Советском районе Улан-Удэ студенты убрали набережную
В Советском районе Улан-Удэ студенты убрали набережную
Общество, 16.04.2021
В столице Бурятии продолжается месячник чистоты
В Бурятии подали заявки на открытие почти 300 летних лагерей
В Бурятии подали заявки на открытие почти 300 летних лагерей
Общество, 16.04.2021
В лагерях наполняемость групп и отрядов должна составлять не более 75%
В Улан-Удэ покрасили лавочки у Гостиных рядов
В Улан-Удэ покрасили лавочки у Гостиных рядов
Общество, 16.04.2021
На субботник пришли более 100 человек.
Известный в Бурятии спасатель отмечает 60-летие
Известный в Бурятии спасатель отмечает 60-летие
Общество, 16.04.2021
Андрей Шубин 20 лет участвовал в сборах по парашютной подготовке отряда космонавтов России в качестве инструктора
Бурятский режиссёр решил обратиться в Европейский суд по правам человека
Бурятский режиссёр решил обратиться в Европейский суд по правам человека
Общество, 16.04.2021
Артёма Бурлова оштрафовали после протестной акции
В Улан-Удэ состоялся творческий вечер Виктора Усовича
В Улан-Удэ состоялся творческий вечер Виктора Усовича
Общество, 16.04.2021
На сцене прозвучали знаменитые произведения Виктора Алексеевича

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^