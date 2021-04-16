Через Бурятию проедет агитпоезд «Армия Победы»

Стоянками поезда станут Северобайкальск и Улан-Удэ



Министерство обороны Российской Федерации проводит масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы – армия страны. Мы – армия народа» с использованием агитационного поезда. Агитпоезд прибудет в Северобайкальск 29 мая, в Улан-Удэ - 12 июня этого года.



Акция стартует на Киевском вокзале Москвы 25 апреля и, пройдя все военные округа, завершится 27 июня в парке «Патриот» Московской области.



На железнодорожных станциях по маршруту следования агитпоезда все желающие смогут увидеть экспозицию в историческом вагоне, в котором также будет предоставлена возможность просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме этого, в тематических вагонах можно будет узнать о новейших достижениях современной армии, месте и роли молодёжи в повседневной жизни Вооружённых Сил РФ, работе военных медиков в период пандемии; посмотреть образцы новейшей техники и вооружения на открытых платформах.



В отдельном тематическом вагоне будут представлены кино- и фотодокументальные свидетельства того, как экономически развитые страны прекращали своё существование после невоенных средств свержения правительства или прямого военного вмешательства других западных стран, с разделением внутреннего пространства на две тематические части – мирная жизнь до смены власти и после разрушения государственности.



На железнодорожных станциях по маршруту следования агитпоезда предусмотрены выступления концертных бригад, работа торговых точек АО «Военторг», медицинское обслуживание всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

