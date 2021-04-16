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В Бурятии завершаются проверки военнослужащих

В Бурятии завершаются проверки военнослужащих
Общество, 
В ВВО подводят итоги зимнего периода обучения

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, завершается сдача контрольной проверки за зимний период обучения. В мероприятии задействовано свыше 5 тысяч военнослужащих и около 600 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и других подразделений выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и стрелкового оружия, сдают нормативы по специальной, тактической, технической, инженерной подготовке, а также по радиационной, химической, биологической защите и вождению военной техники.

Специальная комиссия Генерального штаба Вооружённых Сил России в самом начале контрольной проверки проверила боеготовность соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО. В ходе работы комиссии по учебной тревоге было поднято ракетное соединение на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Личный состав совершил марши на штатной технике в указанные районы и выполнил учебные пуски ракет.

- Также в ходе мероприятий оценивалось умение принимать нестандартные решения, применять опыт современных вооружённых конфликтов, организовывать межвидовое взаимодействие на тактическом уровне. Подразделения получили высокие оценки и отмечены в лучшую сторону представителями главного военного ведомства, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия военнослужащие ВВО армия
 
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