В Иркутской области отметят День донора

В регионе состоятся донорские акции и награждение почётными знаками



20 апреля в России отмечается День донора. В Иркутской области приуроченные к этому празднику мероприятия пройдут в столице региона, Саянске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском.



Как рассказал главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин, запланировано торжественное вручение нагрудных знаков «Почётный донор России» и почётных грамот выдающимся донорам. Кроме того, донорам, пришедшим на донацию, будут вручаться раритетные нагрудные знаки СССР − «Капелька».



Напомним, что с 2011 года в рамках праздничных мероприятий Служба крови Иркутской области традиционно проводит открытие выездных донорских акций на мобильном пункте заготовки крови в городе Иркутске. Ежегодно в регионе сдают кровь и её компоненты 19 тысяч человек, более 400 из них награждены нагрудными знаками «Почётный донор России». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.

