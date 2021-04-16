В Советском районе Улан-Удэ студенты убрали набережную

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района

В столице Бурятии продолжается месячник чистоты



15 апреля в Советском районе Улан-Удэ состоялись экологические акции по уборке территорий в рамках проведения месячника чистоты. Мусор собрали на городской набережной от моста «Медведицы» до центрального стадиона, на склоне у памятника «Гэсэр», на берегах Степной протоки и реки Селенга. Всего в ходе акции было собрано более 35 куб. м мусора.



В экологических акциях приняли участие 140 человек. На уборку вышли студенты Бурятского госуниверситета и учащиеся лесопромышленного колледжа и республиканского индустриального техникума.



Также управляющими организациями были убраны территории на улицах Мерецкова и Кабанской, сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.

