В столице Бурятии продолжается месячник чистоты
15 апреля в Советском районе Улан-Удэ состоялись экологические акции по уборке территорий в рамках проведения месячника чистоты. Мусор собрали на городской набережной от моста «Медведицы» до центрального стадиона, на склоне у памятника «Гэсэр», на берегах Степной протоки и реки Селенга. Всего в ходе акции было собрано более 35 куб. м мусора.
В экологических акциях приняли участие 140 человек. На уборку вышли студенты Бурятского госуниверситета и учащиеся лесопромышленного колледжа и республиканского индустриального техникума.
Также управляющими организациями были убраны территории на улицах Мерецкова и Кабанской, сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.
В Советском районе Улан-Удэ студенты убрали набережную
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дом пенсионерки начало подтапливать несколько лет назад
На ВСЖД обновят инфраструктуру пассажирского комплекса 9 вокзалов
В Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство по конному спорту
У Чикки закончилась «одинокая» жизнь с кошками
В столице Бурятии продолжается месячник чистоты
Андрей Шубин 20 лет участвовал в сборах по парашютной подготовке отряда космонавтов России в качестве инструктора
Артёма Бурлова оштрафовали после протестной акции
На сцене прозвучали знаменитые произведения Виктора Алексеевича
В первом квартале выдано 17 свидетельств
Жалобу рассмотрит УФАС
Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу
Спасатели отработали прыжки с парашютом и спуски по канату. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Общее число случаев заражения приближается к 42 тысячам
В республике проживают 115 участников и инвалидов Великой Отечественной войны
Люк закрыли в тот же день, когда поступила жалоба