Тайбоксёры Бурятии завоевали 52 медали «домашних» соревнований

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первое командное место заняли спортсмены Иркутской области



С 8 по 11 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл Х открытый чемпионат и первенство республики по тайскому боксу памяти Романа Буярачного. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской и Амурской областей.



- После режима самоизоляции – это первые соревнования по тайскому боксу в республике, которые стали подводящими к участию в чемпионате России в конце апреля и первенству России в мае, - рассказали в федерации тайского бокса – муатай Бурятии.



В течении трёх дней проходили поединки, на которых спортсмены республики завоевали 20 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей. По итогам соревнований первое общекомандное место заняла Иркутская область, второе место досталось Бурятии, третьей стала команда Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

