Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева пригласила на Байкальский лыжный марафон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева записала видеоприглашение на Байкальский лыжный марафон.
- Приглашаю всех жителей Баргузинского района, всех гостей Бурятии на Байкальский марафон, который состоится завтра здесь, на озере Байкал. Приходите все, будем участвовать и бежать, - обратилась прославленная спортсменка.
Основные гонки Байкальского лыжного марафона состоятся 17 апреля в Баргузинском районе Бурятии, в Максимихе. В соревнованиях обещала принять участие член сборной России, бурятская лыжница Алиса Жамбалова, а также представляющая Хакасию лыжница Диана Головань.
Откроют состязания гонки среди детей. 16 апреля юные спортсмены выйдут на дистанции от 1,5 до 5 километров.
На следующий день стартуют взрослые. Мужчины побегут марафон 50 километров. Женщинам предстоит преодолеть 30 километров. Здесь же будут соревноваться и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров.
Организаторы предусмотрели призовой фонд. На дистанции 30 и 50 километров в абсолютном зачете спортсмены будут награждаться с первого по шестое место.
По льду Байкала скорость лыжников может достигать порядка 30 километров в час.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Зайцева прилетела в Бурятию накануне, 15 апреля. Она должна принять участие в гонке на 30 километров.