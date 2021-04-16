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Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева пригласила на Байкальский лыжный марафон

Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева пригласила на Байкальский лыжный марафон
Общество, 
Ольга Зайцева сама пробежит одну из дистанций

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева записала видеоприглашение на Байкальский лыжный марафон.

- Приглашаю всех жителей Баргузинского района, всех гостей Бурятии на Байкальский марафон, который состоится завтра здесь, на озере Байкал. Приходите все, будем участвовать и бежать, - обратилась прославленная спортсменка.


Основные гонки Байкальского лыжного марафона состоятся 17 апреля в Баргузинском районе Бурятии, в Максимихе. В соревнованиях обещала принять участие член сборной России, бурятская лыжница Алиса Жамбалова, а также представляющая Хакасию лыжница Диана Головань.

Откроют состязания гонки среди детей. 16 апреля юные спортсмены выйдут на дистанции от 1,5 до 5 километров.

На следующий день стартуют взрослые. Мужчины побегут марафон 50 километров. Женщинам предстоит преодолеть 30 километров. Здесь же будут соревноваться и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров.

Организаторы предусмотрели призовой фонд. На дистанции 30 и 50 километров в абсолютном зачете спортсмены будут награждаться с первого по шестое место.

По льду Байкала скорость лыжников может достигать порядка 30 километров в час.

Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Зайцева прилетела в Бурятию накануне, 15 апреля. Она должна принять участие в гонке на 30 километров.


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