Русский драмтеатр в Улан-Удэ запустил «КонТекст»

В новом проекте запланированы читки современных пьес



В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева стартует новый проект «КонТекст», в рамках которого будут проходить читки современных пьес и их обсуждения. 28 апреля в 18.00 на Малой сцене состоится читка пьесы Ивана Вырыпаева «Иранская конференция» (16+), сообщили в пресс-службе театра.



Современная российская драматургия богата именами и текстами. Ежегодно на драматургические конкурсы последних лет приходит около 1000 пьес, написанных молодыми российскими авторами. Новая драма активно ставится по всей России. Сегодня пьесы нового поколения есть практически в каждом российском театре. В Русском драматическом театре имени Бестужева около половины спектаклей поставлены по современной драматургии: «Пьяные» Ивана Вырыпаева, «Фронтовичка» Анны Батуриной, «Конец героя» Артема Томилова, «Жанна» Ярославы Пулинович, «Любовь людей» Дмитрия Богославского, «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, «Вдох-выдох» Юлии Тупикиной и другие.



Проект «КонТекст» будет знакомить зрителей Улан-Удэ с современными и наиболее интересными текстами в формате читок, с отечественными авторами, с темами, которые сегодня волнуют драматургов. После читок пройдут обсуждения, что позволит аудитории вместе с артистами разобрать материал, поговорить о вопросах, затронутых в пьесе, и ее проблематике.



Первым мероприятием в рамках проекта «КонТекст» станет читка пьесы известного драматурга Ивана Вырыпаева «Иранская конференция», в которой примут участие Петр Прозоровский, заслуженные артисты Бурятии Алена Байбородина, Екатерина Белькова, Александр Кузнецов, а также Иван Бузунов. После читки пройдёт обсуждение.



«Иранская конференция» – пьеса, написанная Иваном Вырыпаевым пару лет назад. По сюжету на симпозиуме в Копенгагене собираются представители мировой интеллектуальной элиты, чтобы обсудить проблемы на Ближнем Востоке – ущемление прав и свобод, угнетение человека, религиозную нетерпимость, военные конфликты, теракты, пытки и т.д. Всего девять специалистов: востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра, писатель, священник, дирижер и иранская поэтесса – совершенно разные люди с диаметрально противоположными взглядами на жизнь и мир. Однако разговор об «иранской» проблеме приобретает философскую направленность и прирастает вопросами о смысле жизни, свободе, гуманизме и любви.



Читка пьесы Ивана Вырыпаева проходит с разрешения автора. Вход на мероприятие свободный по предварительной записи в связи с ограниченным количеством мест. Записаться можно по телефону: 89243568969 (Юлия).

