Суд отказал колледжу в удовлетворении иска
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу по тяжбе колледжа искусств имени Чайковского с бывшей ученицей.
Колледж через суд добивался взыскания штрафа в двукратном размере расходов на обучение за неисполнение договора о целевом обучении. В январе Кабанский районный суд в иске отказал.
- Районный суд оставил без удовлетворения исковые требования о взыскании предусмотренного договором о целевом обучении штрафа в двукратном размере расходов на обучение. Суд установил, что что ответчик условия договора о целевом обучении не выполнила, трудовой договор с истцом не заключила и не приступила к исполнению трудовых обязанностей, но в досудебном порядке возвратила колледжу денежные средства за обучение. Таким образом, спорные правоотношения регулируются нормами главы 32 Трудового кодекса РФ «Ученический договор», а трудовым законодательством материальная ответственность на ученика в виде штрафа не предусмотрена, - пояснили в Верховном суде Бурятии.
Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу истца.
В Бурятии колледж искусств судился с бывшей ученицей
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