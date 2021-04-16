Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали благотворительную помощь
Сотрудники филиала по Селенгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии приняли участие в благотворительной акции, организованной многофункциональным межпоселенческим Домом молодёжи Селенги. Были собраны детские вещи и игрушки. Их передали организаторам акции для оказания помощи многодетным семьям.
Это уже не первая благотворительная акция, в которой участвуют сотрудники инспекции. Ранее они организовывали сбор одежды для осуждённых, без изоляции от общества, состоящих на учёте в инспекции и находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли многодетным семьям
Общество, Фото:
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