В Бурятии сотрудники УФСИН помогли многодетным семьям

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали благотворительную помощь



Сотрудники филиала по Селенгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии приняли участие в благотворительной акции, организованной многофункциональным межпоселенческим Домом молодёжи Селенги. Были собраны детские вещи и игрушки. Их передали организаторам акции для оказания помощи многодетным семьям.



Это уже не первая благотворительная акция, в которой участвуют сотрудники инспекции. Ранее они организовывали сбор одежды для осуждённых, без изоляции от общества, состоящих на учёте в инспекции и находящихся в трудной жизненной ситуации.





