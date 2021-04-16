В Улан-Удэ объяснили, почему площадь стала недоступна киношникам

Бурятского режиссёра возмутила ситуация, когда Масленицу на площади Советов отмечали, а они провести съёмки не смогли



Бурятский кинодеятель Артём Бурлов на прошлой неделе заявил, что в съёмках фильма на площади Советов им отказали. Он отметил, что наряду с подобным, в Улан-Удэ проводятся другие – более массовые мероприятия.



«Отказали»



- И вот у меня план разобраться, почему массовые мероприятия в Республике Бурятия, несмотря на указ главы РБ, разрешены только для проведения Масленицы, Чемпионата России по вольной борьбе, Байкальской рыбалки и т.д. А кинематографистам снимать кино в своём городе, на площади Советов, в самом центре - запрещено, это что дискриминация? А как нам продолжать работать? Площадь Советов принадлежит людям в первую очередь, а не чиновникам!!! – пишет он в Facebook.



Бурлов задаётся вопросом, как же снимать кино в Бурятии.



- Неужели чиновники, отказывая нам в проведении съёмок полнометражного художественного фильма, считают, что мы не будем бороться за свои права? Всё дело в том, что нашей кинокомпании отказали в проведении съёмок фильма, ссылаясь на указ главы РБ по ковиду-19, во вложении документы. Неужели нас ждёт судебное разбирательство по этому вопросу? Неужели глава Бурятии продолжает разделять общество на своих и чужих? Много вопросов, которые предстоит прояснить, - продолжил он.



В заключение режиссёр сообщил, что ленту они всё равно снимут, несмотря ни на что.



К посту прикреплены документы, полученные от администрации Улан-Удэ и республиканского центра народного творчества, в частности в письме мэрии говорится:



- На основании изложенного, руководствуясь п.6 Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 26.05.2020 № 113 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» предлагаем Вам провести мероприятие в более поздние сроки после снятия ограничительных мер».



«Не запрещала, а предложила перенести»



В пресс-службе администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» ответили, что сейчас в городе массовые мероприятия проводятся по согласованию с Роспотребнадзором.



- В заявлении указывается количество участников мероприятия, а также информация по принятию мер безопасности для нераспространения инфекции. Заявитель должен получить все необходимые рекомендации по его безопасному проведению. Со своей стороны, подчеркиваем, что администрация Улан-Удэ не запрещала проводить съёмки, а предложила перенести их на более поздний срок в связи с эпидобстановкой, - объясняют в мэрии.



«Необходимо отметить, что комитет по социальной и молодёжной политике плодотворно сотрудничает с Союзом кинематографистов Республики Бурятия, в том числе с ООО «Азия Фильмс», - добавляется в ответе мэрии.



Далее они рассказали об их совместном проекте.



- Так, ежегодно проводится конкурс по предоставлению субсидий некоммерческим организациям. В марте 2020 года субсидия была предоставлена Союзу кинематографистов РБ на реализацию социального проекта «Кино делает добро», направленный на социализацию, привлечение к кинематографу и общественной деятельности трудных подростков. В рамках проекта в июне 2020 года в интернете был размещён веб-сериал «По совести», который просмотрели более тысячи человек. Во время просмотра каждой серии и после него проходили обсуждения с аудиторией в онлайн-формате как в чатах, так и с помощью прямых эфиров, проводимых с личных страниц создателей фильма в социальных сетях. В семейном кинозале «Седьмое небо» ДК «Авиатор» в декабре прошли кинопоказы художественного фильма «По совести», а также творческие встречи с создателями фильма, викторины. Союз кинематографистов РБ совместно с Комитетом по социальной и молодёжной политике передали 1000 пригласительных билетов на эти показы детям, состоящим на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все показы проходили с соблюдением требований Роспотребнадзора, - поведали в мэрии.



Также зародилась идея провести ещё один социально значимый проект «Кино объединяет», где в проекте примут участие не только дети, но и взрослые.



- Комитет выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ООО «Азия Фильмс» и Союзом кинематографистов РБ в деле воспитания подрастающего поколения, - заверили в администрации города.



Документы не поступали



В министерстве культуры отметили, что в их адрес документы от Артёма Бурлова о согласовании съемок фильма на площади Советов в Улан-Удэ не поступали.



Вместо с тем, здесь сообщили - 26 марта 2021 года в адрес министерства поступило письмо от Республиканского центра народного творчества о возможности предоставления письма поддержки Союзу кинематографистов в целях проведения съёмок фильма «Протест».



- Министерством было пояснено, что в полномочия ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» входит только оказание информационной и методической помощи специалистам учреждений культуры муниципальных образований в области кинематографии. В связи с этим предоставление любых документов от учреждения, касающихся кинопроизводства, не представляется возможным, - пояснили в министерстве.



Здесь добавили, что что в соответствии с действующим указом главы Бурятии рекомендовано культурно-массовые мероприятия проводить в дистанционном режиме, либо с согласованием управления Роспотребнадзора по РБ и министерства.



Вопросы - на каком этапе всё пошло не так, как задумывалось, и почему режиссёру подробно не объяснили порядок подачи документов - остаются открытыми.





