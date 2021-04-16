«Эконеделя» в Улан-Удэ завершится акцией по сбору вторсырья

Не принимаются тетрапакеты, стекло, металл и пищевые отходы



В Улан-Удэ завершается «Экологическая неделя» В её рамках 17 апреля в доме творчества «Форус» с 10:00 до 12:00 пройдёт основная акция по сбору вторсырья.



Можно принести отсортированное вторсырьё. Оно должно быть относительно чистым, без пищевых и химических остатков. Принимается хорошо упакованные макулатура (газеты, книги, бумага, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые, чеки, бумажная реклама, упаковки от чая, зубной пасты и прочее), гофрокартон и картон; пластиковые бутылки от воды, напитков (прозрачные, в сжатом виде); тары от бытовой химии (шампуни, моющие средства, «Белизна», канистры); чистые и сухие пакеты, тепличная плёнка, полиэтиленовая плёнка и целлофановые мешочки; чистая одежда в хорошем состоянии; использованные батарейки.



Не принимаются: тетрапакеты; ламинированная бумага; упаковка от яиц; стекло; металл; пищевые отходы; ртутные лампы, градусники, лекарства; пластик с маркировкой 3, 5, 6, 7; контейнеры; подложки; одноразовая посуда; грязные мешочки, шуршащие пакеты и упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.). Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

