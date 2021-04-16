В Улан-Удэ перекроют дорогу на Чертенкова

Меняется схема движения маршрута №57



С 17 апреля по 31 сентября в Улан-Удэ будет проводиться капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара, предупреждает мэрия.



Объезд закрытого для движения участка будет по ул. Гагарина – ул. Коллективная.



В том числе на участке от ул. Гагарина до ул. Коллективная будет изменена схема движения автобусов маршрута № 57.



Остановки «Поликлиника № 6» и «ул. Сенчихина» на период работ исключается из пути следования маршрута № 57.



Автобусами маршрута можно воспользоваться на близлежащих остановках – «ул. Шульца», «Титан-Эльбрус», «ул. Коллективная».



Движение вагонов по трамвайным маршрутам по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара остаётся без изменений.





