В Улан-Удэ перекроют дорогу на Чертенкова

Меняется схема движения маршрута №57
С 17 апреля по 31 сентября в Улан-Удэ будет проводиться капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара, предупреждает мэрия.
Объезд закрытого для движения участка будет по ул. Гагарина – ул. Коллективная.
В том числе на участке от ул. Гагарина до ул. Коллективная будет изменена схема движения автобусов маршрута № 57.
Остановки «Поликлиника № 6» и «ул. Сенчихина» на период работ исключается из пути следования маршрута № 57.
Автобусами маршрута можно воспользоваться на близлежащих остановках – «ул. Шульца», «Титан-Эльбрус», «ул. Коллективная».
Движение вагонов по трамвайным маршрутам по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара остаётся без изменений.
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