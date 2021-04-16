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Бурятский драмтеатр примет участие в «Золотой маске»

Бурятский драмтеатр примет участие в «Золотой маске»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллектив покажет на фестивале спектакль «Аламжи»

Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева в третий раз представит республику в программе XXVII российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». 20 апреля на большой сцене Губернского театра Бурдрам сыграет спектакль «Аламжи» (12+) для столичной публики и членов жюри. Спектакль вошёл в число номинантов по трём номинациям: «Спектакль большой формы», «Работа режиссёра» и «Работа художника».

В номинации «Драма/Спектакль большой формы» «Аламжи» будет состязаться со спектаклями Татарского драмтеатра из города Альметьевск, Рязанского театра драмы и трёх столичных театров: театра имени Евгения Вахтангова, «Гоголь –центра» и Театра Наций.

В личных номинациях на премию будут претендовать режиссёр Артём Устинов и художник Ася Бубнова. В режиссёрской номинации конкурентами Артёма Устинова выступают 19 режиссёров разных театров страны. В списке номинантов значатся имена известных режиссёров Юрия Бутусова, Дмитрия Крымова, Андрея Могучего, Юрия Квятковского и других. В номинации «Работа художника» с Асей Бубновой на лучшую сценографию претендуют 12 специалистов.

- Воплощала на сцене бурятский эпос молодая, креативная и амбициозная команда. Режиссёр Артём Устинов, лабораторный эскиз которого был выбран театром для полноценного спектакля, тесно работал с главным художником Асей Бубновой. Именно их творческий тандем подобрал то художественное решение, которое стало основополагающей идеей в сценографии, - сообщает Намжилма Цыденова, литературный сотрудник театра.

Над созданием музыки и звуковым оформлением спектакля работали заведующая музыкальной частью, композитор Настя Дружинина и звукорежиссёр Юрий Банзаров. В записи звуков были использованы бурятские инструменты: лимбэ, сур и морин-хуур. Над хореографией работала хореограф-балетмейстер Анастасия Кадрулёва.

По информации пресс-службы ГБАТД, реквизит спектакля уже упакован и отправлен в Москву. Гастрольная группа с художественным руководителем Саяном Жамбаловым отправится в столицу 19 марта.

Напомним, что в конкурсной программе «Золотой маски» также принимает участие Русский драматического театра имени Н.А. Бестужева со спектаклем «Наводнение».
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