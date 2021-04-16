В Забайкалье спасли жеребят после нападения волков

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

После двухчасовой операции один из жеребят щеголяет в повязке-«штанишках»



15 апреля на Газимуро-Заводскую ветеринарную станцию обратился житель села Тайна Забайкальского края. На двух новорожденных жеребят вблизи села напали волки и им потребовалась срочная ветпомощь.



- По приезду ветспециалисты обнаружили двух жеребят в возрасте семь-десять дней. У одного небольшие повреждения, их обработали антибактериальным средством, а вот у второго – глубокие рваные раны. Проведена срочная операция, - рассказала ветеринарный врач Лариса Муратова.



В полевых условиях ветеринарные доктора проводили операцию раненному жеребёнку на протяжении двух часов. Наложено порядка 15 швов, установлены дренажи.



Лариса Муратова добавила, что животное в удовлетворительном состоянии, ему прописан курс антибиотиков. Для дальнейшего выздоровления хозяину жеребёнка необходимо ежедневно обрабатывать раны, промывать дренажи, а также менять повязку-«штанишки». Через неделю запланирован повторный выезд в хозяйство. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

