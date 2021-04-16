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В Забайкалье спасли жеребят после нападения волков

В Забайкалье спасли жеребят после нападения волков
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
После двухчасовой операции один из жеребят щеголяет в повязке-«штанишках»

15 апреля на Газимуро-Заводскую ветеринарную станцию обратился житель села Тайна Забайкальского края. На двух новорожденных жеребят вблизи села напали волки и им потребовалась срочная ветпомощь.

- По приезду ветспециалисты обнаружили двух жеребят в возрасте семь-десять дней. У одного небольшие повреждения, их обработали антибактериальным средством, а вот у второго – глубокие рваные раны. Проведена срочная операция, - рассказала ветеринарный врач Лариса Муратова.

В полевых условиях ветеринарные доктора проводили операцию раненному жеребёнку на протяжении двух часов. Наложено порядка 15 швов, установлены дренажи.

Лариса Муратова добавила, что животное в удовлетворительном состоянии, ему прописан курс антибиотиков. Для дальнейшего выздоровления хозяину жеребёнка необходимо ежедневно обрабатывать раны, промывать дренажи, а также менять повязку-«штанишки». Через неделю запланирован повторный выезд в хозяйство. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринария лошади волки
 
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